KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتا بۇگىن قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Қозоғистоннинг халқаро захиралари август ойида 9,4 миллиард долларга ошди
    Коллаж: Kazinform \ СИ

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 446,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 453,94 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 518,92 تەڭگە، ساتۋ - 528,91 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,21 تەڭگە، ساتۋ - 5,42 تەڭگە؛

    - يۋان 68,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,33 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 448,95 تەڭگە، ساتۋ - 451,67 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 521,84 تەڭگە، ساتۋ - 527,39 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,15 - 5,27 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,03 - 70,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 10-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,82 تەڭگە ءتۇسىپ، 450,79 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور