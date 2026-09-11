شەتەلدىك ۆاليۋتا بۇگىن قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 446,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 453,94 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 518,92 تەڭگە، ساتۋ - 528,91 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,21 تەڭگە، ساتۋ - 5,42 تەڭگە؛
- يۋان 68,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,33 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 448,95 تەڭگە، ساتۋ - 451,67 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 521,84 تەڭگە، ساتۋ - 527,39 تەڭگە؛
- رۋبل 5,15 - 5,27 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,03 - 70,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 10-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,82 تەڭگە ءتۇسىپ، 450,79 تەڭگە بولدى.