شەتەلدىك ينۆەستورلار قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارىنا 750 ميلليارد تەڭگە سالدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، جىلدىڭ 11 ايىندا شەتەلدىك ينۆەستورلار قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارىنا 750 ميلليارد تەڭگە سالعان.
- قاراشادا جىل باسىنان بەرى تەڭگە باعامى 1 ا ق ش دوللارى ءۇشىن 512,57 تەڭگەگە دەيىن، ياعني، 2,4 پايىزعا دەيىن نىعايدى. ايىرباس باعامىنىڭ سەرپىنى دەزينفلياتسيالىق ساياساتتىڭ جۇرگىزىلۋىمەن بايلانىستى، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ايتۋىنشا، بۇل شارا وتاندىق جانە شەتەلدىك ينۆەستورلار اراسىندا تەڭگەدەگى اكتيۆتەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرعان.
- بەيرەزيدەنتتەردىڭ مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارعا سالعان پورتفەلدىك ينۆەستيسيالارى 11 ايدا شامامەن 750 ميلليارد تەڭگەگە، ال قاراشادا عانا 340 ميلليارد تەڭگەگە ۇلعايدى. ۆاليۋتا نارىعىنا ۇلتتىق بانكتىڭ شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتۋ وپەراتسيالارى دا ىقپال ەتتى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەتتە 11 ايدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىسى قارالىپ جاتىر.