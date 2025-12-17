ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:40, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ينۆەستورلار قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارىنا 750 ميلليارد تەڭگە سالدى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، جىلدىڭ 11 ايىندا شەتەلدىك ينۆەستورلار قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارىنا 750 ميلليارد تەڭگە سالعان.

    Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығы 40 трлн теңгеге жетті
    فوتو: Pexels

    - قاراشادا جىل باسىنان بەرى تەڭگە باعامى 1 ا ق ش دوللارى ءۇشىن 512,57 تەڭگەگە دەيىن، ياعني، 2,4 پايىزعا دەيىن نىعايدى. ايىرباس باعامىنىڭ سەرپىنى دەزينفلياتسيالىق ساياساتتىڭ جۇرگىزىلۋىمەن بايلانىستى، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىندا.

    ايتۋىنشا، بۇل شارا وتاندىق جانە شەتەلدىك ينۆەستورلار اراسىندا تەڭگەدەگى اكتيۆتەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرعان.

    - بەيرەزيدەنتتەردىڭ مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارعا سالعان پورتفەلدىك ينۆەستيسيالارى 11 ايدا شامامەن 750 ميلليارد تەڭگەگە، ال قاراشادا عانا 340 ميلليارد تەڭگەگە ۇلعايدى. ۆاليۋتا نارىعىنا ۇلتتىق بانكتىڭ شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتۋ وپەراتسيالارى دا ىقپال ەتتى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەتتە 11 ايدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىسى قارالىپ جاتىر.

     

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار