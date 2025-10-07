شەتەلدىك ناۋقاستار قازاقستاندا قانداي ەم الادى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى شەتەلدەن 80 مىڭنان استام ادام كەلىپ، قازاقستاننىڭ مەديتسينالىق قىزمەتتەرىنە جۇگىنگەن.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا قازاقستانداعى مەديتسينالىق تۋريزم الەۋەتى تۋرالى ايتىپ بەردى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدىك پاتسيەنتتەر سانى بىلتىرعى جىلدارمەن سالىستىرعاندا ەداۋىر ءوستى.
- ءبىزدىڭ كەيبىر باعىت بويىنشا حالىقارالىق دەڭگەيگە جەتتىك دەپ ايتۋعا بولادى. ونىڭ ىشىندە كارديوحيرۋرگيالىق وپەراتسيالار، نەيروحيرۋرگيالىق، ستوماتولوگيالىق قىزمەتتەر ساپاسى مەن باعاسى شەتەلدىكتەرگە وتە قولايلى بولىپ وتىر. سونىمەن بىرگە، ەكستراكورپورالدى ۇرىقتاندىرۋ دا ۇلكەن سۇرانىسقا يە، - دەدى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن بريفينگتە.
شەتەلدىكتەرگە قوسىمشا ەش جەڭىلدىك قاراستىرىلماعان، دەگەنمەن قازاقستاندىق مەمورگاندار حالىقارالىق جانە ەل ىشىندەگى رەيستەردىڭ اشىلۋىنا بايلانىستى ءتيىستى جۇمىستاردى ۇيىمداستىرادى.
- قازان ايىندا وزبەكستاندا قازاقستان مەديتسيناسى كۇندەرىن وتكىزەمىز. وزبەكستاننىڭ بەس وڭىرىنە، ونىڭ ىشىندە تاشكەنتكە، قاراقالپاقستانعا، بۇقارا مەن سامارقانعا ماماندارىمىز بارادى. ولار كۇردەلى وتالار جاساپ، شەبەرلىك ساعاتتارىن وتكىزەدى. جىل اياعىنا دەيىن تاجىكستانعا دا وسى جۇمىستارمەن بارامىز. بۇل وتە ۇلكەن باعىت، ءالى دە دامىتۋدى، قولداۋدى قاجەت ەتەدى، - دەدى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى.
بۇعان دەيىن اقمارال ءالنازاروۆا دارىگەرلەردىڭ ناۋقاستى قاراۋ ۋاقىتىن ۇزارتۋ ماسەلەسىمەن 2024 -جىلدان بەرى اينالىسىپ كەلە جاتقانىن ايتقان ەدى.