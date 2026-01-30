شەتەلدىك كومپانيا قازاقستاندا فارمزاۋىت سالۋعا 40 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا قۇيادى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىندە قازاقستاندا جاڭا فارماتسيەۆتيكالىق ءوندىرىس قۇرۋدى كوزدەيتىن Nobel كومپانياسىمەن ءىرى ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى.
جوبا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر جانە سالاعا ينۆەستيتسيالار تارتۋدىڭ جاڭا تەتىگىن كورسەتەدى.
- ءبىز تۇراقتى ديناميكانى كورىپ وتىرمىز: فارماتسيەۆتيكا سەكتورى %10 عا ءوسۋدى، ال ينۆەستيتسيا كولەمى 2 ەسە ءوسۋدى كورسەتەدى. بۇل جەرگىلىكتى ءوندىرىستى دامىتۋ جونىندەگى جۇيەلى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ناتيجەسى، - دەپ اتاپ ءوتتى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا قۇجاتقا قول قويۋ بارىسىندا.
كەلىسىمنىڭ نەگىزگى پارامەترلەرى:
* ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى كولەمى - 40 ميلليارد تەڭگە
* اعىمداعى كەلىسىمنىڭ شەڭبەرىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار 17 پرەپارات جانە دارىلىك زاتتاردىڭ 40 اتاۋى كوزدەلگەن
* جاڭا ءوندىرىستىڭ قۇرىلىسى 2026 -جىلى باستالادى
* ءوندىرىس GMP حالىقارالىق ستاندارتتارىنا سايكەس كەلەدى
- ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - ەلدى ساپالى جانە قولجەتىمدى ءدارى- دارمەكتەرمەن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق قازاقستان وڭىرلىك فارماتسيەۆتيكالىق حابقا اينالاتىن جاعدايلار جاساۋ. بۇل ءۇشىن بارلىق قاجەتتى زاڭنامالىق جاعدايلار جاسالعان، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو باسشىسى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، جوبانى ىسكە اسىرۋ ەلدىڭ دارىلىك قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتەدى، ەكسپورتتىق الەۋەتىن كەڭەيتەدى جانە قازاقستاننىڭ وڭىردەگى فارماتسيەۆتيكالىق ءوندىرىس ورتالىعى رەتىندەگى ۇستانىمىن نىعايتا وتىرىپ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا فارماتسيەۆتيكالىق ءونىم شىعاراتىن 4 زاۋىت سالىنادى.
شەتەلدىك ينۆەستورلار اقتوبەدە الكوگولسىز سۋسىن وندىرەتىن زاۋىت سالادى.