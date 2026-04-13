شەتەلدىك دەلەگاتسياعا قازاقستاننىڭ ەتنو-ساۋىقتىرۋ تاجىريبەسى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - «ارعىماق» ات-سپورتتىق ساۋىقتىرۋ كەشەنىنە جۇمىس ساپارىمەن رەسەيدىڭ ماسكەۋ قالاسىنان اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى باستاعان دەلەگاتسيا كەلدى، دەپ ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ولارعا ءداستۇر، ساۋىقتىرۋ جانە ەتنومادەني ەلەمەنتتەردى ۇشتاستىرعان كەشەننىڭ بىرەگەي تاجىريبەسى تانىستىرىلدى. سونىمەن قاتار، «ارعىماق» كەشەنىنىڭ قۇرىلۋ تاريحى، فيلوسوفياسى جانە ساۋىقتىرۋ مۇمكىندىكتەرى تۋرالى ايتىلدى.
اسىرەسە مۇندا ۇسىنىلاتىن باعدارلامالاردىڭ تابيعي ءارى قالپىنا كەلتىرۋ قاسيەتتەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
قوناقتارعا ۇلتتىق مادەنيەتتىڭ ەلەمەنتتەرى دە كورسەتىلدى. اتاپ ايتقاندا، قازاقتىڭ قۇسبەگىلىك ونەرى تانىستىرىلىپ، دەلەگاتسيا تاراپىنان ەرەكشە قىزىعۋشىلىققا يە بولدى. بۇل كورىنىس تانىمدىق مانگە دە يە بولىپ، كەشەننىڭ نەگىزىندە جاتقان داستۇرلەردى تەرەڭىرەك تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەردى.
سونداي-اق دەلەگاتسيا تازى يتتەرىن كورىپ، جىلقىلارعا ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تانىتتى. بۇل جانۋارلار كەشەندەگى ساۋىقتىرۋ جانە وڭالتۋ باعدارلامالارىنىڭ ماڭىزدى بولىگى بولىپ سانالادى.
كەشەن ديرەكتورىنىڭ ايتۋىنشا، مۇندا ءداستۇرلى تاسىلدەر مەن زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ۇشتاستىرۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلەدى.
- ءبىزدىڭ باستى ەرەكشەلىگىمىز - ۇلتتىق تاجىريبەنى قازىرگى شەشىمدەرمەن ۇيلەستىرۋ. ارنايى جاتتىعۋ الاڭدارى، جولاقتار جانە تولىق ماۋسىمدىق جۇمىس جۇيەسى بار. كەشەندە وليمپيادالىق ەلەمەنتتەر ەنگىزىلگەن، تەراپيالىق باعىتتار دا دامىپ كەلەدى. ءبىز بالالارعا كومەكتەسەمىز، اتا-انالارى ناتيجەسىن كورىپ، ريزاشىلىقتارىن ءبىلدىرىپ جاتىر. بالا العاش رەت جىلقىنى كورگەندە ونىڭ قىزىعۋشىلىعى ويانىپ، ەرەكشە ەموتسيا پايدا بولادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، بيىل كەشەن ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جوسپارلانعان. جاڭارتىلعان الاڭدار اشىلىپ، ءتۇرلى جارىستار وتكىزۋ كوزدەلىپ وتىر.
ساپار سوڭىندا قوناقتارعا اۋقىمدى سپورتتىق باعدارلاما مەن ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى تانىستىرىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا كوكپار، قىز قۋۋ، تەڭگە ءىلۋ جانە دالا حالقىنىڭ مادەنيەتى مەن رۋحىن ايشىقتايتىن باسقا دا ءداستۇرلى ويىندار بار.
بۇعان دەيىن ات ۇستىندەگى اكروباتيكا شەبەرى بالالاردى ات سپورتىنا 7 جاستان باستاپ باۋلۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.