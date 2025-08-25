شەتەلدىك ازاماتپەن نەكەگە تۇرۋ ءۇشىن قانداي قۇجاتتار قاجەت
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا شەتەلدىك ازاماتپەن نەكەگە تۇرۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە ا ح ا ت بولىمىنە بارىپ، ءوتىنىش بەرۋ كەرەك، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا نەكەگە تۇرۋ ءۇشىن قۇجاتتاردى تاپسىرۋدىڭ ەكى جولى بار:
ا ح ا ت بولىمىنە بارىپ، ءوتىنىش جازۋ.
بۇل جاعدايدا قالىڭدىق پەن كۇيەۋ جىگىتتىڭ ەكەۋى دە جەكە كەلۋى قاجەت، ءارقايسىسى قۇجاتتاردى ءوز قولىمەن تولتىرادى.
ونلاين تاپسىرۋ.
ەلەكتروندى ۇكىمەت پورتالى (eGov) نەمەسە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارى ارقىلى ءوتىنىش بەرۋگە بولادى. مۇندا ەكى تاراپتىڭ دا ە س ق (ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭباسى) بولۋى قاجەت.
الدىمەن ءبىر تاراپ ءوتىنىش بەرەدى، ەكىنشىسى ونى راستاۋى ءتيىس. وسىدان كەيىن بولاشاق جۇپتار 15 كۇن ىشىندە ا ح ا ت بولىمىنە بارىپ، قۇجاتتارعا قول قويۋى كەرەك. بۇل كەزەڭدە ەكى تاراپتىڭ دا جەكە كەلۋى مىندەتتى. ەگەر بىرەۋى كەلمەسە، ءوتىنىش اۆتوماتتى تۇردە جويىلادى.
شەتەلدىكپەن نەكەگە تۇرۋ كەزىندەگى قوسىمشا تالاپتار
پاۆلودار قالاسى ا ح ا ت ءبولىمىنىڭ باسشىسى مىندەتىن اتقارۋشى ينەش ماۋسەنوۆانىڭ ايتۋىنشا، ەگەر نەكەگە تۇراتىن ازاماتتاردىڭ ءبىرى شەتەلدىك بولسا، وندا ءبىرقاتار قوسىمشا قۇجاتتار تالاپ ەتىلەدى:
شەتەلدىكپەن نەكە جالپى تالاپتار بويىنشا تىركەلەدى، ءبىراق بۇل قىزمەتتى eGov ارقىلى راسىمدەۋگە بولمايدى.
قالىڭدىق پەن كۇيەۋ جىگىت مىندەتتى تۇردە ا ح ا ت بولىمىنە كەلىپ، جازباشا ءوتىنىش بەرەدى.
سونىمەن قاتار شەتەلدىك ازامات:
ءوز ەلىنىڭ ۋاكىلەتتى ورگانىنان نەكە قيۋعا قابىلەتتىلىگى تۋرالى انىقتاما (ياعني، قازىرگى ۋاقىتتا باسقا نەكەدە ەمەس ەكەنىن راستايتىن قۇجات)؛
پاسپورتىنىڭ نوتاريالدى كۋالاندىرىلعان كوشىرمەسىن ۇسىنۋى ءتيىس.
ەگەر بۇرىن نەكەدە بولعان بولسا، وندا سول نەكەنىڭ بۇزىلعانىن نەمەسە توقتاتىلعانىن راستايتىن قۇجات قاجەت.
ينەش ماۋسەنوۆانىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدىكتەر بۇل انىقتامالاردى الۋ ءۇشىن كوبىنە ءوز ەلدەرىنە بارىپ كەلەدى. دەگەنمەن، ولاردى قازاقستانداعى ەلشىلىك ارقىلى دا الۋعا بولادى، بۇل - توي كۇنىن جوسپارلاۋ كەزىندە ەسكەرىلۋى ءتيىس ماڭىزدى فاكتور.
شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ انىقتامالارىنىڭ بەرىلۋ مەرزىمى - ولاردىڭ ءوز ەلىنىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارىمەن رەتتەلەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا تامىزدا 16,9 مىڭعا دەيىن نەكە قيىلدى.