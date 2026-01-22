شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ساتىپ الۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 506,46 تەڭگە، ساتۋ - 508,75 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,68 تەڭگە، ساتۋ - 596,26 تەڭگە؛
- رۋبل 6,43 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,71 - 76,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 505,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 512,95 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 600,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 74,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,11 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 21-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ارزانداپ، 506,70 تەڭگە بولدى.