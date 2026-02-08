ق ز
    09:43, 08 - اقپان 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ساتىپ الۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: curzioresearch.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 495,62 تەڭگە، ساتۋ - 498,30 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,03 تەڭگە، ساتۋ - 588,99 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,39 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 71,67 - 74,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 494,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 501,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,00 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
    - يۋان 72,36 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,69 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,13 تەڭگەگە ارزانداپ، 494,63 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
