شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 487,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,16 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,49 تەڭگە، ساتۋ - 572,49 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,12 تەڭگە، ساتۋ - 6,43 تەڭگە؛
- يۋان 72,18 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,19 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 489,86 تەڭگە، ساتۋ - 492,25 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 566,68 تەڭگە، ساتۋ - 572,60 تەڭگە؛
- رۋبل 6,16 - 6,28 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,95 - 74,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 12-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,06 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 491,68 تەڭگە بولدى.