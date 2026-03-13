    09:53, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 487,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,16 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,49 تەڭگە، ساتۋ - 572,49 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,12 تەڭگە، ساتۋ - 6,43 تەڭگە؛

    - يۋان 72,18 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,19 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 489,86 تەڭگە، ساتۋ - 492,25 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 566,68 تەڭگە، ساتۋ - 572,60 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,16 - 6,28 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,95 - 74,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 12-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,06 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 491,68 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
