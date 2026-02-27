شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 498,00 تەڭگە، ساتۋ - 500,60 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,20 تەڭگە، ساتۋ - 594,75 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,80 - 74,97 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 495,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 583,00 تەڭگە، ساتۋ - 593,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 71,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,89 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 26-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,27 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 501,75 تەڭگە بولدى.