    10:06, 27 - اقپان 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 498,00 تەڭگە، ساتۋ - 500,60 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,20 تەڭگە، ساتۋ - 594,75 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,40 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,80 - 74,97 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 495,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 583,00 تەڭگە، ساتۋ - 593,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 71,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,89 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 26-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,27 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 501,75 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
