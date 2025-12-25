ق ز
    شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشا تەڭگەگە ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 513,03 تەڭگە، ساتۋ - 515,42 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,31 تەڭگە، ساتۋ - 605,74 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,40 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,59 - 75,24 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 510,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,25 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,44 تەڭگە، ساتۋ - 611,37 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 72,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,96 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 24-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,88 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 511,00 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
