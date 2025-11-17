ق ز
    09:38, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    обмен валют, ақша айырбастау
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 524,78 تەڭگە، ساتۋ - 526,76 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,25 تەڭگە، ساتۋ - 610,43 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,37 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 74,22 - 76,82 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 522,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 529,30 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 605,49 تەڭگە، ساتۋ - 615,49 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
    - يۋان 75,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,94 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,92 تەڭگەگە ارزانداپ، 522,19 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
