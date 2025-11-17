شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 524,78 تەڭگە، ساتۋ - 526,76 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,25 تەڭگە، ساتۋ - 610,43 تەڭگە؛
- رۋبل 6,37 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 74,22 - 76,82 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 522,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 529,30 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 605,49 تەڭگە، ساتۋ - 615,49 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان 75,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,94 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,92 تەڭگەگە ارزانداپ، 522,19 تەڭگە بولدى.