شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 541,52 تەڭگە، ساتۋ - 543,90 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 627,68 تەڭگە، ساتۋ - 632,98 تەڭگە؛
- رۋبل 6,51 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,51 - 78,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 538,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,71 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,72 تەڭگە، ساتۋ - 633,72 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,54 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان 75,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,75 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 8-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,39 تەڭگەگە ارزانداپ، 540,06 تەڭگە بولدى.