ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:07, 09 - قازان 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар ва тенге
    فوتو: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 541,52 تەڭگە، ساتۋ - 543,90 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 627,68 تەڭگە، ساتۋ - 632,98 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,51 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,51 - 78,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 538,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,71 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,72 تەڭگە، ساتۋ - 633,72 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,54 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان 75,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,75 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 8-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,39 تەڭگەگە ارزانداپ، 540,06 تەڭگە بولدى.

     

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار