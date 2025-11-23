ق ز
    14:06, 23 - قاراشا 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 520,53 تەڭگە، ساتۋ - 522,68 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,85 تەڭگە، ساتۋ - 603,46 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,43 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,65 - 76,19 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 519,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,35 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,35 تەڭگە، ساتۋ - 604,44 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,54 تەڭگە؛
    - يۋان 74,92 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,80 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,66 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
