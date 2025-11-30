شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 513,67 تەڭگە، ساتۋ - 516,02 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,47 تەڭگە، ساتۋ - 598,42 تەڭگە؛
- رۋبل 6,48 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,00 - 75,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 511,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 518,27 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,45 تەڭگە، ساتۋ - 601,42 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 74,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,28 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 512,53 تەڭگە بولدى.