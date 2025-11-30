ق ز
    10:59, 30 - قاراشا 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
    - دوللار: ساتىپ الۋ - 513,67 تەڭگە، ساتۋ - 516,02 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,47 تەڭگە، ساتۋ - 598,42 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,48 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,00 - 75,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
    - دوللار 511,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 518,27 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,45 تەڭگە، ساتۋ - 601,42 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
    - يۋان 74,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,28 تەڭگەدەن ساتىلادى.
    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 512,53 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
