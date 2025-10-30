ق ز
    شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 530,81 تەڭگە، ساتۋ - 533,90 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 613,50 تەڭگە، ساتۋ - 619,30 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,53 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,21 - 77,88 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 528,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 534,44 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 609,85 تەڭگە، ساتۋ - 617,88 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.

    - يۋان 75,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,61 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 29-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,21 تەڭگەگە ارزانداپ، 530,15 تەڭگە بولدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
