    09:54, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 497,83 تەڭگە، ساتۋ - 500,38 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,48 تەڭگە، ساتۋ - 590,47 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,38 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,14 - 73,13 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 494,96 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 501,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,96 تەڭگە، ساتۋ - 591,78 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 71,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,82 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 24-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,45 تەڭگەگە ارزانداپ، 496,85 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
