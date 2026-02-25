شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 497,83 تەڭگە، ساتۋ - 500,38 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,48 تەڭگە، ساتۋ - 590,47 تەڭگە؛
- رۋبل 6,38 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,14 - 73,13 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 494,96 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 501,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,96 تەڭگە، ساتۋ - 591,78 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 71,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,82 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 24-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,45 تەڭگەگە ارزانداپ، 496,85 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان