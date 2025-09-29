شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 543,70 تەڭگە، ساتۋ - 545,83 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,10 تەڭگە، ساتۋ - 639,24 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,24 - 78,82 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 542,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,28 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 633,47 تەڭگە، ساتۋ - 641,42 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان 76,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,28 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا سوڭىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 544,26 تەڭگە بولدى.