ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:55, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 498,81 تەڭگە، ساتۋ - 501,27 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 580,70 تەڭگە، ساتۋ - 586,69 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,39 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,29 - 75,27 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 495,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 578,00 تەڭگە، ساتۋ - 588,15 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 72,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,32 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 3-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,54 تەڭگەگە ارزانداپ، 498,09 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار