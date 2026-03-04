شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 498,81 تەڭگە، ساتۋ - 501,27 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 580,70 تەڭگە، ساتۋ - 586,69 تەڭگە؛
- رۋبل 6,39 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,29 - 75,27 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 495,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 578,00 تەڭگە، ساتۋ - 588,15 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 72,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,32 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 3-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,54 تەڭگەگە ارزانداپ، 498,09 تەڭگە بولدى.