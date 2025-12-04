09:54, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ — 504,24 تەڭگە، ساتۋ — 506,82 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ — 586,73 تەڭگە، ساتۋ — 592,58 تەڭگە؛
- رۋبل 6,43 — 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,41 — 75,05 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 502,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ — 584,40 تەڭگە، ساتۋ — 594,37 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ — 6,43 تەڭگە، ساتۋ — 6,53 تەڭگە؛
- يۋان 72,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,13 تەڭگەدەن ساتىلادى.