10:07, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
شەتەلدىك ۆاليۋتالاردى قانشا تەڭگەدەن ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 492,65 تەڭگە، ساتۋ - 495,05 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 571,07 تەڭگە، ساتۋ - 576,80 تەڭگە؛
- رۋبل 6,24 - 6,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,20 - 74,92 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 492,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 499,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,90 تەڭگە، ساتۋ - 579,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە؛
- يۋان 72,15 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,25 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمە %18 دەڭگەيىندە قالدىردى.