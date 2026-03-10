    10:07, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتالاردى قانشا تەڭگەدەن ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    كوللاج: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 492,65 تەڭگە، ساتۋ - 495,05 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 571,07 تەڭگە، ساتۋ - 576,80 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,24 - 6,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,20 - 74,92 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 492,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 499,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,90 تەڭگە، ساتۋ - 579,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە؛

    - يۋان 72,15 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,25 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمە %18 دەڭگەيىندە قالدىردى.

     

    Бейсен Сұлтан
