    11:06, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 540,94 تەڭگە، ساتۋ - 542,83 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 637,42 تەڭگە، ساتۋ - 641,15 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,41 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 76,58-79,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 539,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,63 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 636,40 تەڭگە، ساتۋ - 644,34 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.

    - يۋان 77,22 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 81,41 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 17- قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,25 تەڭگەگە كوتەرىلىپ، 541,01 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
