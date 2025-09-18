شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 540,94 تەڭگە، ساتۋ - 542,83 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 637,42 تەڭگە، ساتۋ - 641,15 تەڭگە؛
- رۋبل 6,41 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,58-79,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 539,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,63 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 636,40 تەڭگە، ساتۋ - 644,34 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
- يۋان 77,22 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 81,41 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 17- قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,25 تەڭگەگە كوتەرىلىپ، 541,01 تەڭگە بولدى.