    11:08, 14 - تامىز 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    Доллар қимматлашди: валюта айирбошлаш шохобчаларида курс қандай
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 536,77 تەڭگە، ساتۋ - 541,48 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 628,37 تەڭگە، ساتۋ - 634 تەڭگە؛

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73.29 تەڭگە، ساتۋ - 75.99 تەڭگە؛  

    - رۋبل 6,67 - 6,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 536,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,39 تەڭگە، ساتۋ - 633,39 تەڭگە؛  

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73.27 تەڭگە، ساتۋ - 76.70 تەڭگە؛  

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,67 تەڭگە، ساتۋ - 6,77 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 13-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,08 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,96 تەڭگە بولدى.

     

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
