شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 536,77 تەڭگە، ساتۋ - 541,48 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 628,37 تەڭگە، ساتۋ - 634 تەڭگە؛
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73.29 تەڭگە، ساتۋ - 75.99 تەڭگە؛
- رۋبل 6,67 - 6,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 536,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,39 تەڭگە، ساتۋ - 633,39 تەڭگە؛
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73.27 تەڭگە، ساتۋ - 76.70 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,67 تەڭگە، ساتۋ - 6,77 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 13-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,08 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,96 تەڭگە بولدى.