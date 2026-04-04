شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 466,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 539,00 تەڭگە، ساتۋ - 549,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,84 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛
- يۋان 68,25 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,92 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 469,42 تەڭگە، ساتۋ - 472,24 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,22 تەڭگە، ساتۋ - 545,77 تەڭگە؛
- رۋبل 5,86 - 5,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,53 - 70,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 3-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,96 تەڭگەگە ارزانداپ، 470,46 تەڭگە بولدى.