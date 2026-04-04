    10:05, 04 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 466,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 539,00 تەڭگە، ساتۋ - 549,00 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,84 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛
    - يۋان 68,25 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,92 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 469,42 تەڭگە، ساتۋ - 472,24 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,22 تەڭگە، ساتۋ - 545,77 تەڭگە؛
    - رۋبل 5,86 - 5,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 67,53 - 70,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 3-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,96 تەڭگەگە ارزانداپ، 470,46 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
