شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 507,65 تەڭگە، ساتۋ - 510,50 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,20 تەڭگە، ساتۋ - 595,02 تەڭگە؛
- رۋبل 6,49 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,50 - 74,43 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 504,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 511,89 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,78 تەڭگە، ساتۋ - 594,78 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 72,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,80 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,49 تەڭگە بولدى.