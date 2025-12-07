ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:52, 07 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    обмен валют, ақша айырбастау
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 507,65 تەڭگە، ساتۋ - 510,50 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,20 تەڭگە، ساتۋ - 595,02 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,49 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,50 - 74,43 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 504,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 511,89 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,78 تەڭگە، ساتۋ - 594,78 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 72,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,80 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,49 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار