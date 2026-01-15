ق ز
    09:23, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 510,56 تەڭگە، ساتۋ - 512,75 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,21 تەڭگە، ساتۋ - 597,70 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,39 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,64 - 76,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 73,83 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,87 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 14-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,72 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 510,43 تەڭگە بولدى.

     

