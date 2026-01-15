شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 510,56 تەڭگە، ساتۋ - 512,75 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,21 تەڭگە، ساتۋ - 597,70 تەڭگە؛
- رۋبل 6,39 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,64 - 76,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 73,83 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,87 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 14-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,72 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 510,43 تەڭگە بولدى.