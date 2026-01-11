شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 511,99 تەڭگە، ساتۋ - 514,70 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,05 تەڭگە، ساتۋ - 599,55 تەڭگە؛
- رۋبل 6,29 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,54 - 76,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,00 تەڭگە، ساتۋ - 603,11 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,29 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛
- يۋان 73,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,42 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,98 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 509,94 تەڭگە بولدى.