ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:42, 16 - قازان 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 538,51 تەڭگە، ساتۋ - 540,51 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,57 تەڭگە، ساتۋ - 629,80 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,69 - 6,80 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,95 - 78,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 537,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,71 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,51 تەڭگە، ساتۋ - 632,57 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,73 تەڭگە، ساتۋ - 6,90 تەڭگە.

    - يۋان 75,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,85 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 15-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,56 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
