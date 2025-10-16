شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 538,51 تەڭگە، ساتۋ - 540,51 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,57 تەڭگە، ساتۋ - 629,80 تەڭگە؛
- رۋبل 6,69 - 6,80 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,95 - 78,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 537,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,71 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,51 تەڭگە، ساتۋ - 632,57 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,73 تەڭگە، ساتۋ - 6,90 تەڭگە.
- يۋان 75,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,85 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 15-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,56 تەڭگە بولدى.