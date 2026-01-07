10:05, 07 - قاڭتار 2026 | GMT +5
شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 513,10 تەڭگە، ساتۋ - 516,97 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,72 تەڭگە، ساتۋ - 605,53 تەڭگە؛
- رۋبل 6,18 - 6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,22 - 76,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 510,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,09 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,15 تەڭگە، ساتۋ - 605,26 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,46 تەڭگە؛
- يۋان 73,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,23 تەڭگەدەن ساتىلادى.