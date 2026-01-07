ق ز
    10:05, 07 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Кубада шетел валютасының еркін айналымы енгізілді
    Фото: Pexels

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 513,10 تەڭگە، ساتۋ - 516,97 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,72 تەڭگە، ساتۋ - 605,53 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,18 - 6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,22 - 76,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 510,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,09 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,15 تەڭگە، ساتۋ - 605,26 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,46 تەڭگە؛

    - يۋان 73,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,23 تەڭگەدەن ساتىلادى.

     

