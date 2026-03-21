    10:08, 21 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 479,56 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 486,52 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,97 تەڭگە، ساتۋ - 561,97 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,76 تەڭگە، ساتۋ - 6,17 تەڭگە؛

    - يۋان 71,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 481,10 تەڭگە، ساتۋ - 483,62 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,54 تەڭگە، ساتۋ - 561,68 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,72 - 5,93 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,59 - 74,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 20-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,38 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 482,33 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
