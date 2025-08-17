11:50, 17 - تامىز 2025 | GMT +5
شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 539,79 تەڭگە، ساتۋ - 541,80 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 629,58 تەڭگە، ساتۋ - 633,91 تەڭگە؛
- رۋبل 6,66 - 6,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 537,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,72 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,75 تەڭگە، ساتۋ - 635,62 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,72 تەڭگە، ساتۋ - 6,83 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا سوڭىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,77 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 540,87 تەڭگە بولدى.