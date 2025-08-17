ق ز
    11:50, 17 - تامىز 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 539,79 تەڭگە، ساتۋ - 541,80 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 629,58 تەڭگە، ساتۋ - 633,91 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,66 - 6,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 537,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,72 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,75 تەڭگە، ساتۋ - 635,62 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,72 تەڭگە، ساتۋ - 6,83 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا سوڭىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,77 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 540,87 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
