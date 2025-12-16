شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 516,86 تەڭگە، ساتۋ - 519,64 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 605,40 تەڭگە، ساتۋ - 611,01 تەڭگە؛
- رۋبل 6,46 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,90 - 75,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 514,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,60 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,64 تەڭگە، ساتۋ - 611,63 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 73,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 15-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ارزانداپ، 519,61 تەڭگە بولدى.