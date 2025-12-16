ق ز
    10:26, 16 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 516,86 تەڭگە، ساتۋ - 519,64 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 605,40 تەڭگە، ساتۋ - 611,01 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,46 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 72,90 - 75,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 514,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,60 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,64 تەڭگە، ساتۋ - 611,63 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
    - يۋان 73,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 15-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ارزانداپ، 519,61 تەڭگە بولدى.

     

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
