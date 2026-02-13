شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 494,83 تەڭگە، ساتۋ - 497,39 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,64 تەڭگە، ساتۋ - 590,47 تەڭگە؛
- رۋبل 6,36 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,34 - 74,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 491,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 498,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,99 تەڭگە، ساتۋ - 592,96 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 72,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,41 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 12-اقپان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,22 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,28 تەڭگە بولدى.