ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:54, 13 - اقپان 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 494,83 تەڭگە، ساتۋ - 497,39 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,64 تەڭگە، ساتۋ - 590,47 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,36 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 71,34 - 74,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 491,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 498,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,99 تەڭگە، ساتۋ - 592,96 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
    - يۋان 72,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,41 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 12-اقپان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,22 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,28 تەڭگە بولدى.

