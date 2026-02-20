ق ز
    10:07, 20 - اقپان 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 492,38 تەڭگە، ساتۋ - 496,21 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 579,09 تەڭگە، ساتۋ - 584,62 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,35 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 69,43 - 72,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 489,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,95 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 576,04 تەڭگە، ساتۋ - 585,93 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
    - يۋان 71,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 19-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,11 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,17 تەڭگە بولدى.

     

