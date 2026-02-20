شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 492,38 تەڭگە، ساتۋ - 496,21 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 579,09 تەڭگە، ساتۋ - 584,62 تەڭگە؛
- رۋبل 6,35 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,43 - 72,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 489,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,95 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 576,04 تەڭگە، ساتۋ - 585,93 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 71,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 19-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,11 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,17 تەڭگە بولدى.