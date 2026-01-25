ق ز
    09:44, 25 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 503,76 تەڭگە، ساتۋ - 506,10 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,26 تەڭگە، ساتۋ - 596,74 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,49 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,78 - 76,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 503,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 600,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە؛

    - يۋان 74,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,59 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,36 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,35 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
