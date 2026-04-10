    09:55, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Қор нарығында доллар арзандады
    Фото: Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 473,13 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 480,13 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,03 تەڭگە، ساتۋ - 561,03 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛
    - يۋان 68,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,29 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 474,31 تەڭگە، ساتۋ - 477,00 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,72 تەڭگە، ساتۋ - 561,52 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,04 - 6,18 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 69,53 - 72,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 9-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,19 تەڭگەگە ءوسىپ، 479,82 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
