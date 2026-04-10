شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 473,13 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 480,13 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,03 تەڭگە، ساتۋ - 561,03 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛
- يۋان 68,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,29 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 474,31 تەڭگە، ساتۋ - 477,00 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,72 تەڭگە، ساتۋ - 561,52 تەڭگە؛
- رۋبل 6,04 - 6,18 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,53 - 72,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 9-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,19 تەڭگەگە ءوسىپ، 479,82 تەڭگە بولدى.