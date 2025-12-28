شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 509,15 تەڭگە، ساتۋ - 513,32 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,15 تەڭگە، ساتۋ - 600,69 تەڭگە؛
- رۋبل 6,42 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,17 - 75,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 506,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,02 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,00 تەڭگە، ساتۋ - 602,05 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 72,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,10 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 504,60 تەڭگە بولدى.