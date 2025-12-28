ق ز
    11:11, 28 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото:freepik.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 509,15 تەڭگە، ساتۋ - 513,32 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,15 تەڭگە، ساتۋ - 600,69 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,42 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,17 - 75,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 506,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,02 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,00 تەڭگە، ساتۋ - 602,05 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 72,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,10 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 504,60 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
