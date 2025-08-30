ق ز
    12:41, 30 - تامىز 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 537,73 تەڭگە، ساتۋ - 539,58 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,64 تەڭگە، ساتۋ - 629,76 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,58 - 6,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,95-76,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 536,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,01 تەڭگە، ساتۋ - 631,93 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,63 تەڭگە، ساتۋ - 6,73 تەڭگە.
    - يۋان 74,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,56 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، اپتا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,54 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
