شەتەلدىك ۆاليۋتا اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 537,73 تەڭگە، ساتۋ - 539,58 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,64 تەڭگە، ساتۋ - 629,76 تەڭگە؛
- رۋبل 6,58 - 6,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,95-76,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 536,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,01 تەڭگە، ساتۋ - 631,93 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,63 تەڭگە، ساتۋ - 6,73 تەڭگە.
- يۋان 74,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,56 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، اپتا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,54 تەڭگە بولدى.