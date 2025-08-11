ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:45, 11 - تامىز 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 540,10 تەڭگە، ساتۋ - 542,24 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 628,17 تەڭگە، ساتۋ - 632,58 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,63 - 6,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 537,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,53 تەڭگە، ساتۋ - 633,53 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,68 تەڭگە، ساتۋ - 6,79 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا سوڭىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,25 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,49 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
