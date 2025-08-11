09:45, 11 - تامىز 2025 | GMT +5
شەتەلدىك ۆاليۋتا اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 540,10 تەڭگە، ساتۋ - 542,24 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 628,17 تەڭگە، ساتۋ - 632,58 تەڭگە؛
- رۋبل 6,63 - 6,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 537,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,53 تەڭگە، ساتۋ - 633,53 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,68 تەڭگە، ساتۋ - 6,79 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا سوڭىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,25 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,49 تەڭگە بولدى.