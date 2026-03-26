شەتەلدەگى قازاقتاردىڭ سانى 7 ميلليونعا جەتۋى مۇمكىن - وتانداستار قورى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىندە ميلليونداعان قازاق بالاسى ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. ولاردىڭ ءبىر بولىگى تاريحي اتامەكەنىندە وتىرسا، ەندى ءبىرى تاعدىر تالكەگىمەن دياسپوراعا اينالعان.
شەتەلدەگى قازاقتاردىڭ ناقتى سانى مەن ولاردىڭ شوعىرلانۋ گەوگرافياسى تۋرالى «وتانداستار قورى» ك ە ا ق ۆيتسە- پرەزيدەنتى الىبەك جۇرقادام مالىمدەدى.
قور وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا شەتەلدەگى قازاق قاۋىمداستىعى مەن بۇرىنعى وتانداستاردى زەرتتەۋدە ءۇش نەگىزگى تارگەتتىك سانات قولدانىلادى. بۇل جۇيە ءار توپتىڭ ەرەكشەلىگىنە قاراي جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- ەتنيكالىق قازاقتاردىڭ رەسمي سانى 3,5 ميلليوننان اسادى، ولار الەمنىڭ 40 قا جۋىق ەلىندە تۇرادى. الايدا بەيرەسمي ساراپتامالىق دەرەكتەر بۇل كورسەتكىش 5-7 ميلليون ارالىعىندا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى. شەتەلدەگى قازاقتاردىڭ %90 دان استامى - ينديگەن قازاقتار. اتاپ ايتقاندا، قىتايدا - 1,6 ميلليون، وزبەكستاندا - 821,2 مىڭ، رەسەيدە - 592 مىڭ قانداسىمىز بار. ال تاريحي سەبەپتەرمەن ءماجبۇرلى قونىس اۋدارعان دياسپورا وكىلدەرى موڭعوليادا (125 مىڭ)، تۇركيادا (30 مىڭ) جانە ەۋروپا ەلدەرىندە شوعىرلانعان، - دەيدى الىبەك جۇرقادام.
سونىمەن قاتار قور ماماندارى بۇرىن قازاقستاندا تۋىپ-وسكەن، ءبىراق قازىر وزگە ەلدىڭ ازاماتتىعىن العان وزگە ۇلت وكىلدەرىن دە «بۇرىنعى وتانداستار» رەتىندە نازاردان تىس قالدىرمايدى.
بۇل ساناتقا جاتاتىن 3,8 ميلليونعا جۋىق ادام نەگىزىنەن گەرمانيا، يزرايل، رەسەي جانە ۋكراينا ەلدەرىندە تۇرادى. سونداي- اق، سوڭعى جىلدارى ەڭبەك، ءبىلىم نەمەسە بيزنەس جاساۋ ماقساتىندا شەت ەلدەرگە كەتكەن «جاڭا دياسپورا» ساناتى قالىپتاستى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2024 -جىلعى ۇلتتىق قۇرىلتايداعى مالىمەتى بويىنشا، ولاردىڭ رەسمي سانى 200000 ادامدى قۇرايدى، ءبىراق بەيرەسمي بولجامدار 500000 عا جۋىق ادام ەكەنىن كورسەتەدى، - دەپ تولىقتىردى ۆيتسە- پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 16805 ەتنيكالىق قازاق تاريحي وتانىمەن تابىسىپ، قانداس مارتەبەسىن العان ەدى.
كاميلا مۇلىك