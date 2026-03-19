شەتەلدەگى ناۋرىز: گونكونگتاعى قازاقتار ۇلتتىق مەرەكەنى تويلادى
استانا. KAZINFORM - باس كونسۋلدىقتىڭ قاتىسۋىمەن گونكونگتىق «PolyU» ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارى، ستۋدەنتتەر مەن شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ قاتىسۋىمەن «ناۋرىز» مەرەكەسى اتاپ ءوتىلدى، دەپ حابارلايدى س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءىس-شارانىڭ اشىلۋىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ق ح ر گونكونگ قالاسىنداعى باس كونسۋلى باۋىرجان دوسمانبەتوۆ ناۋرىز مەرەكەسىنىڭ عاسىرلار بويى جالعاسىپ كەلە جاتقان ءداستۇرىمىز بەن ۇلتتىق بىرەگەيلىگىمىزدىڭ بەلگىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بيىلعى جىلى تاتۋلىعىمىزدى ودان ءارى نىعايتىپ، وسىنداي شارالار ارقىلى حالقىمىزدىڭ ەجەلگى سالت-داستۇرلەرى مەن مادەني مۇراسىن دارىپتەۋگە قولداۋ ءبىلدىردى.
ءوز كەزەگىندە، قوناقتاردىڭ قاتىسۋىمەن كونتسەرتتىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلىپ، ۇلتتىق ويىندار مەن ءتۇرلى جارىستار وتكىزىلدى.
مەرەكەگە قاتىسۋشىلار قازاق حالقىنىڭ ەجەلگى مادەنيەتى مەن ناۋرىز مەرەكەسىنىڭ تاريحىمەن تانىستى.
قازاقستاندىق ستۋدەنتتەردىڭ ورىنداۋىنداعى قويىلىمدار مەن ۇلتتىق كۇيلەر، بيلەردى تاماشالادى.
كەش سوڭىندا شەتەلدىك ازاماتتارعا قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامدارى ۇسىنىلدى.
بۇدان بۇرىن قازان فەدەرالدىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قولداۋىمەن كوكتەم مەن جاڭارۋدى تويلاۋ - ناۋرىز مەرەكەسى كەڭ كولەمدە اتالىپ وتكەنىن جازعان ەدىك.