شەتەلدە تۇراتىن قانداسىمىز «جاڭا تولقىن» انشىلەر بايقاۋىندا باق سىنايدى
ماسكەۋ. قازاقپارات – 21-تامىز كۇنى قازان قالاسىندا (تاتارستان، رەسەي) حالىقارالىق «جاڭا تولقىن» («نوۆايا ۆونلا») انشىلەر بايقاۋى باستالدى، فيناليستەرى قاتارىندا دانيال جۇماقانوۆ تا (Jummy) بار.
دانيال ەكاتەرينبۋرگ قالاسىنان، اكەسى - قازاق، اناسى - ورىس. 13 جاسىنان باستاپ ءوزى ءان جازىپ، ارانجيروۆكا جاسايدى. ول - ماسكەۋدەگى قازىرگى زامانعى ونەر ينستيتۋتىنىڭ ستۋدەنتى. رەسەي جاستار وداعى ۇيىمداستىرعان «رەسەيلىك ستۋدەنتتىك كوكتەم» جوباسىندا جەڭىمپاز اتانىپ، «جاڭا تولقىن-2025» حالىقارالىق جاس ورىنداۋشىلار بايقاۋىنا جولداما العان.
2023-جىلى ول «رەسەيلىك ستۋدەنتتىك كوكتەم» جوباسى اياسىندا چەبوكسار قالاسىندا وتكەن اۆتورلىق اندەردىڭ بۇكىلرەسەيلىك يسپولنياي اتتى جاستار فەستيۆالىنە قاتىسقان.
2025-جىلى دانيال ماسكەۋدىڭ «ەڭ ۇزدىك داۋىسى» اتانىپ، «ستۋدۆەسنا. گولوس» ارنايى جوباسىندا جەڭىسكە جەتتى. ناتيجەسىندە رەسەيلىك ستۋدەنتتىك كوكتەمنىڭ ايماقتىق كەزەڭىنە جولداما يەلەندى.
قازاندا وتەتىن بايقاۋدىڭ باس جۇلدەسى ءۇشىن التى ەلدىڭ وكىلدەرى باق سىنايدى. رەسەيدەن 7 ورىنداۋشى، قازاقستاننان ەكى ءانشى - Yernazar جانە Alex Lim قاتىسادى.
ەسكە سالساق، «جاڭا تولقىن-2025» - جىلدىڭ باستى مۋزىكالىق وقيعالارىنىڭ ءبىرى. اشىلۋ سالتاناتىنا رەسەي جانە شەتەل ەسترادا جۇلدىزدارى قاتىسادى. بايقاۋدىڭ سالتاناتتى جابىلۋى 2025-جىلدىڭ 26-تامىزىندا وتەدى.
«جاڭا تولقىن» فەستيۆالى - 2002-جىلى يگور كرۋتوي مەن رايموند پاۋلس نەگىزىن قالاعان جاس ورىنداۋشىلاردىڭ حالىقارالىق پوپ-مۋزىكا بايقاۋى. العاشقى جىلدارى (2002-2014 ج.ج.) ول لاتۆيانىڭ يۋرمالا قالاسىندا ءوتتى، كەيىن سوچيدە (2015-2019 ج.ج.) ۇيىمداستىرىلدى، ال 2021-جىلدان باستاپ رەسەيدىڭ سيريۋس قالاسىندا ءوتىپ ءجۇر. 2025-جىلى فەستيۆال العاش رەت قازاندا وتپەك.
فەستيۆال باستاپقىدا جاڭا تالانتتارعا ارنالعان الاڭ رەتىندە قۇرىلىپ، ۋاقىت وتە كەلە ەڭ ءىرى مۋزىكالىق وقيعالاردىڭ بىرىنە اينالدى. جىل سايىن ءتۇرلى ەلدىڭ ورىنداۋشىلارى قاتىسادى. بايقاۋ بىرنەشە كۇنگە سوزىلادى، قاتىسۋشىلار ءوز اندەرىن، الەمدىك حيتتەردى جانە اۆتورلىق كومپوزيتسيالارىن ورىندايدى. قازىلار القاسى ولاردىڭ ونەرىن باعالايدى.