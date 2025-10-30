شەتەلدە سوتتالعان قازاقستان ازاماتتارىنىڭ كوبى قاي مەملەكەتتە جازاسىن وتەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ قازاقستاننىڭ ءبىر مىڭعا جۋىق ازاماتى شەتەلدە جازاسىن وتەپ جاتقانىن ايتتى.
بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتار شەتەلدە سوتتالعان قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ءوز ەلىندە جازاسىن وتەۋگە باس تارتۋى سەبەپتەرىن سۇرادى.
بۇل تۇرعىدا ع. قويگەلديەۆ سوتتالعان ادامدى ەلىمىزگە الىپ كەلۋ ءۇشىن ونىڭ كەلىسىمى بولۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- كەلىسىمى بولماسا، ونى ماجبۇرلەپ اكەلە المايمىز. ونداي مىسالدار بىزدە بار. ءقازىر قازاقستاننىڭ 958 ازاماتى شەتەلدە جازاسىن وتەپ جاتىر. ولاردىڭ كوبى، ياعني 700 دەن استامى رەسەيدە. سونىڭ اراسىندا قازاقستاندا قالعان جازاسىن وتەگىسى كەلمەيتىندەر بار. سەبەبى، بۇل سوتتالعانداردىڭ سول ەلدەردە تۋىستارى مەن وتباسى تۇرىپ جاتىر، - دەدى باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ماروككو كورولدىگى اراسىنداعى سوتتالعان ادامداردى بەرۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭى ماقۇلداندى.