شەتەلدە وقيتىن ستۋدەنتتەر تابىسى ءۇشىن دەكلاراتسيا تاپسىرماسا، قانشا ايىپپۇل سالىنادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارى بىلتىر تاپقان تابىسى ءۇشىن دەكلاراتسيانى بيىل 15-قىركۇيەككە دەيىن تاپسىرۋعا ءتيىس ەدى. مۇنداي تالاپتان شەتەلدە وقيتىن ستۋدەنتتەر دە بوساتىلمايدى.
ال دەكلاراتسيانى تاپسىرماسا، نە كەشىكتىرسە، اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
بۇل جونىندە رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا ق ر قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى مالىمدەدى.
كوميتەت مالىمەتىنشە، شەتەلدەردە وقۋ، تاعىلىمدامادان نەمەسە تاجىريبەدەن ءوتۋ كەزەڭىندە قازاقستان ازاماتى رەزيدەنت دەپ سانالادى. ال شەتەلدە جۇرگەن رەزيدەنت سالىقتان بوساتىلمايدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن شەتەلدە وقيتىن ستۋدەنت دەكلاراتسيانى مىنا جاعدايلاردا تاپسىرۋى كەرەگىن جازعانبىز:
2025-جىلعى 31-جەلتوقساندا شەتەلدىك بانكتەردەگى شوتتارىندا جالپى سوماسى 1000 ا ە ك- دەن، ياعني 3,9 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن قاراجات بولسا؛
شەتەلدە تىركەلگەن مۇلكى بولسا. وعان جىلجىمايتىن مۇلىك، كولىك، بيزنەستەگى ۇلەس، باعالى قاعازدار مەن سيفرلىق اكتيۆتەر جاتادى؛
قۇنى 20 مىڭ ا ە ك- دەن، ياعني 78,6 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن اكتيۆ ساتىپ السا.
بۇل جاعدايلاردىڭ ءبىرى بولسا، شەتەلدە ءبىلىم الىپ جاتقان قازاقستاندىق ستۋدەنت ەل قاتارلى 15-قىركۇيەككە دەيىن دەكلاراتسيا تاپسىرۋى ءتيىس ەدى.
ال تاپسىرماعاندارعا نە كەشىكتىرگەندەرگە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
- دەكلاراتسيانى بەلگىلەنگەن مەرزىمنەن كەيىن ۇسىنۋ سالىق ەسەپتىلىگىن ۋاقىتىلى ۇسىنباۋ بولىپ ەسەپتەلەدى. ونداي جاعدايدا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 272-بابى 1-بولىگىنە ساي، ەسكەرتۋ بەرىلەدى. ال اكىمشىلىك جازا قولدانىلعاننان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە قايتادان وسى قۇقىق بۇزۋشىلىق جاسالسا، ا ق ب ت ك- ءنىڭ 272-بابى 2-بولىگىنە سايكەس، ون بەس ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل سالىنادى، - دەپ حابارلادى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى.
ايتا كەتەتىن جايت - دەكلاراتسيانى تاپسىرۋدىڭ بەلگىلەنگەن مەرزىمى ءوتىپ كەتسە دە، ازاماتتار كەشىگىپ بولسىن دەكلاراتسيا تاپسىرۋعا قۇقىلى. دەمەك، «ۋاقىتى ءوتىپ كەتتى، ەندى تاپسىرماي-اق قويسام دا بولادى» دەپ جايباراقاتتىققا سالىنۋ اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعۋى مۇمكىن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ستيپەندياسىنا سالىق سالىنا ما؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپتى جاريالاعانبىز.