شەتەلدە وقيتىن ستۋدەنتتەر قوسىمشا جۇمىس ىستەسە، قانداي جاعدايدا سالىقتان بوساتىلادى
استانا. KAZINFORM - شەتەلدە ءبىلىم الىپ جاتقان ستۋدەنتتەر بوس ۋاقىتىندا جۇمىس ىستەپ، تابىس تاپسا، كەي جاعدايدا قازاقستانعا سالىق تولەمەۋگە قۇقىلى.
بۇل جونىندە رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى مالىمدەدى.
كوميتەت بەرگەن اقپاراتقا ساي، شەتەلدە وقيتىن قازاقستان ازاماتى رەزيدەنت سانالادى. قازاقستان رەزيدەنتى شەت مەملەكەتتە جۇمىس ىستەپ، تابىس تاپسا جانە سول ەلدە سالىق تولەسە، وندا قازاقستانعا جەكە تابىس سالىعىن تولەۋگە مىندەتتى ەمەس.
بۇل نورما سالىق كودەكسىنىڭ 638-بابى (1-تارماعى) مەن 303-بابىنا ساي جۇزەگە اسادى.
الايدا ولءۇشىن مىناداي ەكى نەگىزگى تالاپ ورىندالۋى كەرەك:
· قۇجاتپەن راستاۋ: شەتەلدە سالىق تولەگەنىڭىزدى دالەلدەيتىن رەسمي قۇجاتىڭىز بولۋى شارت.
· ليميت (شەكتەۋ): شەتەلدە تولەنگەن سالىق قازاقستاننىڭ زاڭ بويىنشا بەلگىلەنگەن جەكە تابىس سالىعى ستاۆكاسى (ياعني، %10) شەگىندە بولۋى ءتيىس.
بۇل ەرەجە شەتەلدە سالىق تولەگەن ازاماتتاردى ەكى رەت سالىق تولەۋدەن قورعايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعا دەيىن «الەۋمەتتىك تولەمدەر بانك قوسىمشالارى ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە ۇستالا ما؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرىپ، سالىق كودەكسىنە قانداي وزگەرىستەر ەنەتىنىن جازعانبىز.