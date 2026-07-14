شەتەلدە تۇراتىن قازاقستاندىقتارعا دەكرەتتىك تولەم تولەنە مە
استانا. KAZINFORM - شەتەلدە تۇراتىن جانە جۇمىس ىستەيتىن قازاقستان ازاماتىنا جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدەر بەرىلمەۋى مۇمكىن. مەملەكەتتىك قولداۋ قانداي جاعدايلاردا كورسەتىلمەيدى جانە قانداي تولەمدەردى الۋعا بولادى؟ بۇل سۇراقتارعا زاڭگەر جاۋاپ بەردى.
مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان (م ءا س ق) الەۋمەتتىك تولەمدەر مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشىلارعا عانا تاعايىندالادى. بۇل تۋرالى ادۆوكات تاير نازحانوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ساناتقا قازاقستاندا الەۋمەتتىك اۋدارىمدارى تولەنەتىن ازاماتتار جاتادى. ەگەر ادام قازاقستاندا تۇراقتى تۇرماسا، جۇمىس ىستەمەسە جانە ونىڭ اتىنا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلمەسە، وندا ول مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنىڭ قاتىسۋشىسى بولا المايدى.
اڭگىمە جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى تابىستان ايىرىلعان جاعدايدا بەرىلەتىن ءبىرجولعى الەۋمەتتىك تولەم جانە بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىن تولەنەتىن اي سايىنعى الەۋمەتتىك تولەم تۋرالى بولىپ وتىر.
زاڭگەر مەملەكەتتىك قولداۋ تۇرلەرىن اجىراتا ءبىلۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
الەۋمەتتىك كودەكستىڭ 84-بابىنا سايكەس، جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى ءبىرجولعى الەۋمەتتىك تولەم م ءا س ق ەسەبىنەن تولەنەدى. بۇل رەتتە بالانىڭ قاي ەلدىڭ ازاماتى ەكەنى شەشۋشى ءرول اتقارمايدى. ەگەر ايەل مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنىڭ قاتىسۋشىسى بولىپ، ونىڭ اتىنا قازاقستاندا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار تولەنگەن بولسا، تولەم الۋعا قۇقىلى. تولەمدى تاعايىنداۋعا قازاقستاندا بەرىلگەن جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى ەڭبەككە ۋاقىتشا جارامسىزدىق پاراعى نەگىز بولادى. سوندىقتان بالانىڭ شەتەلدە دۇنيەگە كەلۋى نەمەسە ونىڭ شەتەل ازاماتتىعىن الۋى ايەلدىڭ بۇرىن قالىپتاسقان تولەم الۋ قۇقىعىن جويمايدى.
الايدا ايەل قازاقستاندا جۇمىس ىستەمەسە جانە ونىڭ پايداسىنا م ءا س ق- عا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار تۇسپەسە، تابىستان ايىرىلۋعا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەمدەردى تاعايىنداۋعا نەگىز بولمايدى.
وسىلايشا، قازاقستاندا تۇراقتى تۇرماۋ، ەڭبەك قىزمەتىن اتقارماۋ جانە الەۋمەتتىك اۋدارىمداردىڭ بولماۋى م ءا س ق-دان تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەمدەردى الۋ قۇقىعىن جوققا شىعارادى. ال مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن تولەنەتىن جاردەماقىلاردى تاعايىنداۋ ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ ازاماتتىعىنا، قازاقستانداعى تۇراقتى تۇرۋ مارتەبەسىنە جانە باسقا دا جاعدايلارعا قاراي جەكە قارالادى.
قازاقستاندا ايەلدەرگە قانداي قولداۋ كورسەتىلەدى؟
eGov.kz پورتالىنىڭ مالىمەتىنشە، بالا تۋۋىنا بايلانىستى مەملەكەتتىك قولداۋ ەكىگە بولىنەدى: مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن تولەنەتىن جاردەماقىلار جانە م ءا س ق-دان تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەمدەر.
2026-جىلى بالا تۋعان كەزدە بەرىلەتىن ءبىرجولعى مەملەكەتتىك جاردەماقى:
ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بالاعا - 38 ا ە ك (164350 تەڭگە)؛
ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 63 ا ە ك (272475 تەڭگە).
بۇل جاردەماقى قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس وعان قۇقىعى بار جۇمىس ىستەيتىن دە، جۇمىس ىستەمەيتىن دە ايەلدەرگە تاعايىندالادى.
جۇمىس ىستەمەيتىن اتا-انالارعا بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىن اي سايىنعى مەملەكەتتىك جاردەماقى تولەنۋى مۇمكىن. ونىڭ مولشەرى بالانىڭ دۇنيەگە كەلۋ رەتىنە بايلانىستى بەلگىلەنەدى.
ال الەۋمەتتىك اۋدارىمدارى تولەنگەن جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەرگە جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى ءبىرجولعى الەۋمەتتىك تولەم تاعايىندالادى. ونىڭ كولەمى سوڭعى 12-ايداعى الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلگەن تابىسقا قاراي ەسەپتەلەدى.
جۇمىس ىستەيتىن اتا-انالارعا بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىن تولەنەتىن اي سايىنعى الەۋمەتتىك تولەم سوڭعى ەكى جىلداعى تابىس نەگىزىندە ەسەپتەلەدى. بۇل سومادان مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى ۇستالادى.
جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى تولەمگە قۇجاتتاردى ەڭبەككە ۋاقىتشا جارامسىزدىق پاراعى بەرىلگەن كۇننەن باستاپ 12 ايدان كەشىكتىرمەي، ال بالا كۇتىمى بويىنشا تولەمگە بالا تۋعان كۇننەن باستاپ 18 اي ىشىندە تاپسىرۋ قاجەت.
2026-جىلعا ارنالعان بارلىق تولەم مولشەرى 4325 تەڭگە كولەمىندەگى ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) نەگىزىندە ەسەپتەلگەن. سونىمەن قاتار، eGov.kz مالىمەتىنشە، جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى تولەم م ءا س ق-دان تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەم بولىپ سانالادى جانە الەۋمەتتىك اۋدارىمدارعا تاۋەلدى، ال بالا تۋۋىنا بايلانىستى بەرىلەتىن جاردەماقى مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق انالار بالا كۇتىمىنە قانشا قاراجات جۇمسايتىنى تۋرالى جازدىق.