KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەل ۆاليۋتاسى قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 469,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,00 تەڭگە، ساتۋ - 544,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,55 تەڭگە، ساتۋ - 5,75 تەڭگە؛

    - يۋان 68,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,21 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 473,42 تەڭگە، ساتۋ - 475,65 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 539,50 تەڭگە، ساتۋ - 544,90 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,61 - 5,76 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,66 - 71,12 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 30-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,38 تەڭگەگە ارزانداپ، 474,63 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور