شەتەل ۆاليۋتاسى قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 469,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,00 تەڭگە، ساتۋ - 544,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,55 تەڭگە، ساتۋ - 5,75 تەڭگە؛
- يۋان 68,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,21 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 473,42 تەڭگە، ساتۋ - 475,65 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 539,50 تەڭگە، ساتۋ - 544,90 تەڭگە؛
- رۋبل 5,61 - 5,76 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,66 - 71,12 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 30-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,38 تەڭگەگە ارزانداپ، 474,63 تەڭگە بولدى.