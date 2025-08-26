ق ز
    10:55, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    شەتەل ۆاليۋتاسى ەلىمىزدە قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    обмен валюты, ақша айырбастау
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 535,45 تەڭگە، ساتۋ - 537,63 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,10 تەڭگە، ساتۋ - 629,15 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,55 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,53-76,21 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 532,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,37 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,28 تەڭگە، ساتۋ - 630,28 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,56 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.
    - يۋان 73,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,74 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 25-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,37 تەڭگەگە ارزانداپ، 535,99 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
