شەتەل ۆاليۋتاسى ەلىمىزدە قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 535,45 تەڭگە، ساتۋ - 537,63 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,10 تەڭگە، ساتۋ - 629,15 تەڭگە؛
- رۋبل 6,55 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,53-76,21 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 532,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,37 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,28 تەڭگە، ساتۋ - 630,28 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,56 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.
- يۋان 73,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,74 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 25-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,37 تەڭگەگە ارزانداپ، 535,99 تەڭگە بولدى.