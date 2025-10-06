ق ز
    شۆەتسيادا نوبەل اپتالىعى اشىلادى

    استانا. KAZINFORM - بۇل اپتالىق شۆەتسيا استاناسىندا فيزيولوگيا نەمەسە مەديتسينا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتىن جاريالاۋمەن اشىلادى، دەپ حابارلايدى Belta.by.

    Нобель мукофоти
    Фото: ТАSS

    باسقا نوميناتسيالار بويىنشا جەڭىمپازدار دا الداعى كۇندەرى بەلگىلى بولادى.

    نوبەل كوميتەتىنىڭ فيزيكا بويىنشا شەشىمى 7 - قازاندا جاريالانادى. سونداي-اق 8 - قازان كۇنى حيميا، 9 ى كۇنى ادەبيەت، بەيبىتشىلىك سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى 10- قازاندا وسلودا بەلگىلى بولادى.

    1968 -جىلى شۆەتسيا ۇلتتىق بانكى قۇرعان ەكونوميكا عىلىمدارى بويىنشا الفرەد نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى 13-قازان كۇنى جاريالانادى.

    ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن 7 ەل ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى نوبەل سىيلىعىنا ۇسىنۋدى قولدادى.

    ال قىركۇيەكتە شنوبەل سىيلىعىنىڭ قىزىق زەرتتەۋلەرى جاريالانعان ەدى.

