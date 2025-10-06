07:06, 06 - قازان 2025 | GMT +5
شۆەتسيادا نوبەل اپتالىعى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - بۇل اپتالىق شۆەتسيا استاناسىندا فيزيولوگيا نەمەسە مەديتسينا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتىن جاريالاۋمەن اشىلادى، دەپ حابارلايدى Belta.by.
باسقا نوميناتسيالار بويىنشا جەڭىمپازدار دا الداعى كۇندەرى بەلگىلى بولادى.
نوبەل كوميتەتىنىڭ فيزيكا بويىنشا شەشىمى 7 - قازاندا جاريالانادى. سونداي-اق 8 - قازان كۇنى حيميا، 9 ى كۇنى ادەبيەت، بەيبىتشىلىك سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى 10- قازاندا وسلودا بەلگىلى بولادى.
1968 -جىلى شۆەتسيا ۇلتتىق بانكى قۇرعان ەكونوميكا عىلىمدارى بويىنشا الفرەد نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى 13-قازان كۇنى جاريالانادى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن 7 ەل ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى نوبەل سىيلىعىنا ۇسىنۋدى قولدادى.
ال قىركۇيەكتە شنوبەل سىيلىعىنىڭ قىزىق زەرتتەۋلەرى جاريالانعان ەدى.