شەرزات ىسىندەگى پروكۋرور دانا سارسەنباي ماراپاتقا يە بولدى
استانا. قازاقپارات - شەرزات بولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى ىسكە مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى رەتىندە قاتىسقان دانا سارسەنباي ماراپاتقا يە بولدى.
ول 6-جەلتوقسان - پروكۋراتۋرا كۇنىنە وراي «ۇزدىك مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دانا سارسەنباي Massaget.kz-كە ەكسكليۋزيۆ سۇحبات بەردى.
شەرزات ءىسى تۋرالى نە بەلگىلى؟
ەسكە سالايىق، 2024-جىلى 4-قازانعا قاراعان ءتۇنى تالعاردا شەرزات بولات كوز جۇمدى.
2025-جىلى 5-مامىردا تالدىقورعان سوتىندا توعىز ايىپتالۋشىعا ۇكىم شىعارىلدى:
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، شەرزاتقا پىشاق جاراقاتىن سالعان باستى ايىپتالۋشى ابزال شىناسىل 23 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
راۆيل ساكيەۆ 20 جىلعا سوتتالدى.
قالعان ايىپتالۋشىلار 7 جىلدان 15 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. كامەلەتكە تولماعان ى. د. 1,5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.