ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:12, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شەرزات ىسىندەگى پروكۋرور دانا سارسەنباي ماراپاتقا يە بولدى

    استانا. قازاقپارات - شەرزات بولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى ىسكە مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى رەتىندە قاتىسقان دانا سارسەنباي ماراپاتقا يە بولدى.

    Шерзат ісі: жәбірленуші сотталушыларды фотосуреттен таныды
    Фото: Видеодан алынған скрин

    ول 6-جەلتوقسان - پروكۋراتۋرا كۇنىنە وراي «ۇزدىك مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالعان.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دانا سارسەنباي Massaget.kz-كە ەكسكليۋزيۆ سۇحبات بەردى.

    شەرزات ءىسى تۋرالى نە بەلگىلى؟

    ەسكە سالايىق، 2024-جىلى 4-قازانعا قاراعان ءتۇنى تالعاردا شەرزات بولات كوز جۇمدى.

    2025-جىلى 5-مامىردا تالدىقورعان سوتىندا توعىز ايىپتالۋشىعا ۇكىم شىعارىلدى:

    تەرگەۋ مالىمەتىنشە، شەرزاتقا پىشاق جاراقاتىن سالعان باستى ايىپتالۋشى ابزال شىناسىل 23 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.

    راۆيل ساكيەۆ 20 جىلعا سوتتالدى.

    قالعان ايىپتالۋشىلار 7 جىلدان 15 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. كامەلەتكە تولماعان ى. د. 1,5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار